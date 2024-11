Donna muore investita da un treno nell'imperiese

Una donna è stata travolta e uccisa da un treno a Diano Marina (Imperia). La linea ferroviaria Genova-Ventimiglia è bloccata dalle 13:40 in entrambi i sensi di marcia nel tratto tra Andora e Imperia.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto e se a travolgerla sia stato l'Intercity partito da Milano Centrale alle 11.10 e in arrivo a Ventimiglia alle 14.54 oppure un altro convoglio di passaggio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polfer che stanno indagando per capire se si tratti di un incidente o un suicidio. Al momento sono in corso i rilievi e la rimozione della salma.



