Calcio: Spezia batte il Modena ed è primo in attesa delle rivali

Lo Spezia vince e raggiunge la vetta della serie B in attesa delle partite di Pisa e Sassuolo di domenica. Un gol di Pio Esposito, quinto centro per il diciannovenne talento di proprietà Inter, decide la partita contro il Modena, finita con l'espulsione di Bisoli dopo il triplice fischio per proteste. Sfida spigolosa con nove ammoniti e tanti duelli singoli. Lo Spezia tiene il pallino del gioco per lunghi tratti, rischia poco ma ci vuole un'azione in collaborazione tra i fratelli Esposito per fare breccia nella rocciosa difesa canarina. Salvatore Esposito si sgancia sulla destra al 39', vince un duello insistito sulla linea di fondo e si libera servendo il fratello al margine dell'area piccola: tocco potente e gol. Nella ripresa lo Spezia rischia solo su un'azione personale di Caso, spezzino d'adozione, che Gori sventa con una parata bassa (70'). Al minuto 81 Salvatore centra la traversa su punizione dopo un tocco decisivo del portiere Gagno. Sugli spalti da segnalare la presenza degli emissari di Brera Holdings, gruppo che sarebbe interessato a entrare nella compagine azionaria del club dei Platek.



