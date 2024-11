Riprende nel Tirreno la pesca a strascico dopo fermo biologico

Oggi è ripresa nel Tirreno e Mar ligure la pesca a strascico dopo un mese di fermo biologico. I pescherecci avrebbero dovuto ripartire lunedì prossimo per via della giornata odierna festiva e del divieto del sabato e domenica, ma il ministero ha deciso di concedere la deroga proprio per far riprendere in fretta il mercato ittico locale.

Dunque il centinaio di ''strascicanti' da Imperia a La Spezia hanno ripreso l'attività con tutte le incognite del settore dal caro gasolio al ritardo nei rimborsi dei fermi degli anni scorsi, alle limitazioni europee in materia di giornate di pesca. Infine il bando per il ritiro definitivo (con demolizione dei pescherecci) rischia di dimezzare la flotta ligure tra la gioia degli ambientalisti che da anni si battono contro la pesca a strascico.



