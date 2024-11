Presentato a Fort Lauderdale 65^ Salone internazionale nautica

Dopo il recente successo del 64^ Salone Nautico Internazionale di Genova, la grande nautica italiana torna a Ft Lauderdale per il Boat Show 2024 - Flibs (30 Ottobre / 3 di Novembre), per lanciare la 65^ edizione (a Genova dal 18 al 23 settembre 2025) del salone. Lo rende noto Confindustria nautica. Giunto al sesto evento di presentazione in due anni negli Stati Uniti, nelle tappe di: New York, Newport e Flibs Confindustria Nautica ha illustrato come la reputazione e il branding di tutto il Made in Italy negli Usa passi attraverso la comunicazione e la promozione di formati fieristici d'eccellenza e di successo mondiale come il Salone Nautico Internazionale di Genova. Tra gli highlights del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova si è celebrata la quinta edizione del Design Innovation award, premio che evidenzia l'eccellenza dei prodotti esposti in chiave di design, ricerca e sostenibilità, ed interazione con il mondo degli interiors. Quest'anno per celebrare il Salone al Flibs è stata scelta la formula dell'evento conviviale e di business, con una doppia iniziativa organizzata dall'Italian Trade Agency Miami nei giorni del 31 Ottobre e del 1° Novembre. È stata ancora una volta l'occasione per consolidare la forte partecipazione italiana, con 18 aziende presenti nel Padiglione nazionale, nella vetrina nautica più importante degli Stati Uniti, con l'obiettivo di far conoscere sempre più i risultati record (di espositori e visitatori) del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova. Gli States sono il primo mercato per l'Italia e nel 2023 è stato battuto un altro primato di export, con 691 milioni di dollari, pari a una crescita del 20% rispetto al 2022. "Il Salone Nautico è un format perfetto, un vero e proprio brand settoriale, perché la nautica italiana è la quintessenza del Made in Italy - ha detto Carlo Bocchi, direttore Ufficio Ice di Miami -. Quest'anno siamo al decimo anno consecutivo di crescita a doppia cifra delle vendite italiane e festeggiamo ancora una volta l'importante collaborazione tra nautica e design".

L'industria nautica italiana "ha quasi triplicato il proprio fatturato negli ultimi 8 anni, raggiungendo a fine 2023 il record storico di 8,33 miliardi di euro e superando i 30.000 addetti diretti - ha detto Piero Formenti, vicepresidente di Confindustria nautica -. L'export di unità da diporto ha raggiunto il suo massimo storico a fine 2023, con oltre 4 miliardi, con gli Usa che si confermano primo mercato di riferimento per le barche italiane".



