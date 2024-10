Ruba una maglia della Nazionale italiana in negozio, denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato un ragazzo marocchino di 23 anni per tentata rapina e perché irregolare sul territorio nazionale. Ieri pomeriggio il giovane ha preso dagli scaffali di un negozio di materiali sportivi una maglia dell'Italia da 70 euro, è entrato in camerino, l'ha indossata ed è uscito senza pagare. Scattato l'allarme antitaccheggio, si è rifiutato di corrispondere la somma dovuta dichiarando che la maglia era sua e ha spintonato un addetto alla vigilanza per fuggire .

All'arrivo della volante il ragazzo è stato fermato e condotto in Questura dove è stato identificato e denunciato.



