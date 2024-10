Liguria: Pirondini (M5S), con Renzi avremmo risultato peggiore

"Purtroppo con noi quando si vince è merito degli altri e quando si perde è sempre colpa nostra".

Lo dice il senatore del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini, genovese, dopo la sconfitta in Liguria. "Un pò tutti dovrebbero fare autocritica, ma noi pensiamo per noi. Non scarico le responsabilità su nessuno. Ma c'è un dato che emerge con forza: con quello che è successo pensare che vincano quelli che hanno avuto dei guai giudiziari di cui sappiamo tutti mi sembra un fatto piuttosto preoccupante. E' una riflessione più sociale che politica mi rendo conto ma deve essere fatta".

"La sconfitta non è assolutamente colpa di Andrea Orlando. Ha fatto una bella campagna, non abbiamo assolutamente nulla da rimproverargli. Anzi, su Orlando ci terrei che fosse chiaro che a lui non si imputa nulla. Ha parlato di temi scomodi come la lotta alla mafia, le diseguaglianze sociali, il salario minimo.

Ha fatto un bel discorso in chiusura. Secondo me è sempre stato tre spanne sopra Bucci". "Si è perso per poco e la provincia di Imperia è stata decisiva, evidentemente il centrodestra ha fatto delle proposte che erano molto allettanti" dice Pirondini. "Il veto a Renzi ha pesato perchè avremmo perso con più distacco.

Purtroppo non si vuole comprendere i messaggi che l'elettorato del M5s dà chiari da molti anni. E questo non c'entra nulla con la bella campagna di Orlando. Perchè lui ci ha ben rappresentato e su di lui non c'è nulla da dire. Però se avessimo avuto Renzi avremmo avuto più difficoltà e un risultato peggiore".

"C'è un dato storico, quando ci sono le preferenze facciamo sempre grande fatica. Alle amministrative a Genova abbiamo fatto il 4,4%, alle politiche il 13%, alle Europee il 10% in Liguria e il 12% a Genova, alle regionali di nuovo il 4,5%. Quando ci sono le preferenze e noi non schieriamo persone note che magari sono già state sindaco, assessore o consiglieri regionali facciamo fatica".

Il M5s deve stare da solo per riguadagnare consensi? "Il M5s è ancora una forza politica molto scomoda per l'establishment per cui ogni volta che le si può dare addosso si fa. E' un sogno di tanti poterci dare addosso ma ci siamo abituati. Per cui dicano un pò quello che vogliono poi noi facciamo le nostre valutazioni, sapendo che continuiamo a esprimere una classe politica che è sempre lontana e al di fuori da dinamiche opache, come ha raccontato anche la storia ligure. E di questo francamente ne siamo orgogliosi".



