Calcio: Palladino partita difficile, vittoria sofferta e sporca

Una vittoria che vale il terzo posto in classifica assieme all'Atalanta quella conquistata al Ferraris dalla Fiorentina di Palladino. Un gol di Gosens e soprattutto le parate di De Gea hanno regalato la sesta vittoria consecutiva tra campionato e coppe. Ma non è stata una gara semplice come ha spiegato lo stesso tecnico viola.

"E' stata una partita difficile - le parole del tecnico dei toscani - e abbiamo conquistato una vittoria sofferta e sporca.

Voglio fare anzi i complimenti al Genoa ed ai suoi tifosi perché oggi giocare in questo stadio era molto complicato. Il Genoa se l'è giocata a viso aperto e ci ha messo in difficoltà. Questo successo mi ha dato una grande soddisfazione, più delle vittorie con Lecce e Roma perché questa ci fa crescere e ci da morale e consapevolezza. Mancava una vittoria così".

Con i tre punti conquistati i Viola agguantano l'Atalanta al terzo posto ma Palladino la classifica non la guarda ancora.

"Non la guardo piuttosto penso subito al Torino che troveremo domenica. Guardo invece la crescita di questa squadra che deve mantenere questa umiltà e questo atteggiamento. Posso solo dire che prima della partita Martinez Quarta nello spogliatoio ha fatto un discorso che mi ha fatto venire i brividi . Ora dobbiamo solo mantenere un profilo basso e questa leggerezza che ci porterà soddisfazioni".

Una gara non semplice ma che ha regalato alcune gioie come l'esordio di Rubino, classe 2006 "che dovrà portare i pasticcini-ha scherzato Palladino-ma che quando gli ho detto alzati ha spalancato gli occhi. La Fiorentina ha un grande settore giovanile e ci sono tanti giovani che seguo. Credo che il calcio italiano abbia bisogno di coraggio e un po' più di coraggio da parte nostra ci vuole in questo senso. Oggi comunque siamo soddisfatti. Dobbiamo continuare così , chi gioca dà sempre il massimo. Non era facile ma dentro il gruppo si sta creando una magia".



