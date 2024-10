Musica, l'Orchestra Paganini in residence a Camogli

L'appuntamento è per domenica prossima: alle 12 al Teatro Sociale di Camogli per i "concerti-aperitivo" l'Orchestra Paganini, diretta dal suo fondatore Vittorio Marchese farà il debutto ufficiale come "orchestra in residence". E il giorno precedente, sabato alle ore 15 a Palazzo Ducale (Società Letture e Conversazioni Scientifiche) il pubblico interessato potrà seguire l'orchestra al lavoro, una prova guidata per capire meglio come si prepara un concerto.L'Orchestra Paganini (presentata ufficialmente questa mattina nel Palazzo della Meridiana in una conferenza stampa dal presidente Davide Viziano, dal direttore Marchese e dal vicepresidente Filippo Bogdanovic) è una realtà unica nel contesto ligure e probabilmente una delle poche a livello nazionale. E' nata nel 2012 come Orchestra dei giovanissimi in Conservatorio; mentre, tuttavia, nelle consuete formazioni strumentali di studenti c'è un avvicendamento dei componenti, chi cresce lascia il posto ai nuovi, in questo caso si è formato uno zoccolo duro e quei bimbetti e quelle bimbette sono diventati adulti, si sono diplomati, sono diventati seri professionisti ma non hanno lasciato l'Orchestra che oggi è un'Associazione autonoma con un consiglio direttivo e un comitato d'onore. In questa dozzina d'anni il complesso si è fatto conoscere ed apprezzare non solo in Italia ma anche all'estero e ha dato vita nel suo interno anche a formazioni cameristiche che lavorano parallelamente al complesso strumentale. Alla conferenza stampa è stato dunque illustrato il denso programma di novembre e dicembre. Domenica (con l'anteprima di sabato al Ducale) il pubblico potrà ascoltare pagine di Perosi, Puccini e Cajkovskij. Giovedì 7 dicembre (Monastero di Santa Chiara) ospite della stagione "La voce e il tempo", l'Orchestra presenterà danze tratte dal repertorio di Grieg, Bartok e Stravinskij. Il 17 novembre (con anteprima il 16 al Ducale) i concerti aperitivo di Camogli ospiteranno il Quartetto di Genova (formato da componenti dell'Orchestra) impegnato in brani di Haydn e Prokof'ev; il 1° dicembre (anteprima al Ducale il sabato precedente in sala Liguria) tornerà l'Orchestra a Camogli per presentare Mendelssohn e Dvorak; infine il 15 dicembre sempre a Camogli (con il consueto anticipo al Ducale il sabato) si ascolteranno lavori di Corelli e Bloch. Inoltre l'Orchestra sarà impegnata a dicembre a Chiavari nell'ambito di una collaborazione con la locale Filarmonica diretta da Danilo Marchello, mentre in gennaio andrà in tournée a Bastia.



