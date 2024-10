Maltempo: carcasse d'auto recuperate da Vvf nel fiume Bormida

Continuano senza sosta le operazioni di soccorso e ripristino della sicurezza da parte dei vigli del fuoco del comando di Savona impegnati nelle operazioni a Cairo Montenotte a seguito dell'alluvione. Oltre alla rimozione di ostacoli, alberi e accumuli di terra, oggi i vigili del fuoco hanno provveduto anche al recupero di alcune carcasse d'auto, finite nel fiume Bormida che, oltre all'inquinamento, avrebbero potuto ostacolare il deflusso delle acque, in caso di nuovi forti temporali col rischio di esondazione del corso d'acqua.

Sono proseguite tutto il giorno e andranno avanti ancora domani le operazioni di ricerca dell'uomo travolto dalla piena del Rio Lissuolo ad Arenzano (Genova). Il personale soccorritore fluviale formato dai vigili del fuoco ha percorso il rio ispezionando pozze, anfratti e cumuli di legname accatastati dalla corrente.

Il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana ha effettuato un sopralluogo a Cairo Montenotte nelle zone più colpite dall'alluvione. "La situazione è difficile, - commenta Piana - come Regione siamo a fianco dei cittadini e degli amministratori per supportarli in questo momento drammatico. Sarà mia cura relazionare il neo presidente Marco Bucci, con il quale mi sono già sentito, sul quadro attuale e ci confronteremo per trovare una soluzione per evitare che si ripeta una situazione simile".



