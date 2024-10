Genoa: Gilardino, Balotelli non convocato per la Fiorentina

"Mario è arrivato con grandissima motivazione, ho parlato tanto con lui ma in questo momento il suo programma prevede una settimana di lavoro con la squadra e lavori fisici a parte. Domani non sarà convocato. Lo abbiamo concordato con lui". Così Alberto Gilardino alla vigilia della sfida con la Fiorentina al Ferraris.

"Faremo valutazioni per la sfida di lunedì a Parma, ma dobbiamo pensare ora dopo ora perchè è un giocatore che va tutelato in tutto e per tutto. Ho parlato tanto con lui e so quello che può darci ma non può risolvere da solo le situazioni e i problemi". Alberto Gilardino deve fare i conti con altre due assenze, Ankeye e Norton-Cuffy, in vista della gara di domani contro la Fiorentina. Ma il tecnico rossoblù ha fiducia in chi avrà a disposizione. "Non serve nemmeno più raccontare il momento che stiamo vivendo. Serve dire che i ragazzi che ho a disposizione in questo momento sono i giocatori in cui credo. La squadra nelle ultime due partite ha tenuto il campo, dobbiamo guardare sempre i lati positivi. Col Bologna siamo andati a riprenderla e fino all'80' siamo stati in partita con la Lazio - ha detto Gilardino -. Ho tanti giovani che non hanno esperienza ma possiedono tante qualità, tante cose positive come coraggio, determinazione ed è quello che dobbiamo portare in campo in queste partite. e servirà una mano anche dal popolo genoano".



