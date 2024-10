Condannato a 5 anni l'uomo che ferì la zia e la mamma

È stato condannato a 5 anni di detenzione Cristian Frediani, di 44 anni, accusato di tentato omicidio della zia e lesioni per la madre. Gli avvocati difensori Giacomo Gardella e Fabio Broglia hanno puntato sulla seminfermità mentale ed il pubblico ministero Marcello Maresca ed il Gup Nicoletta Guerrero dopo l' apposita perizia psichiatrica hanno deciso la condanna a 5 anni di condanna da scontare in una struttura adeguata alle cure e al recupero.

Il condannato, il 13 febbraio scorso nella abitazione di Riva Trigoso (Genova) aveva accoltellato gravemente la zia Albertina Frediani, ricoverata in fin di vita e poi lentamente ristabilitasi, e procurato lesioni alla madre Giovanna che aveva tentato di fermare la furia del figlio. Secondo quanto ricostruito l'uomo era in stato confusionale e in preda a un raptus di cui non ha saputo spiegare le cause.



