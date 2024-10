Cgil, domani sciopero a scuola per contratto giusto e stabile

E' stato proclamato a livello nazionale dalla Flc Cgil, "la categoria delle lavoratrici e dei lavoratori della conoscenza, uno sciopero per l'intera giornata di giovedì 31 ottobre 2024. Ad incrociare le braccia sarà tutto il personale del comparto "Istruzione e Ricerca" - settori scuola, università, ricerca, AFAM - docenti e personale ATA spiega una nota. A Genova le lavoratrici e i lavoratori terranno un presidio regionale giovedì 31 ottobre davanti alla Prefettura di in Largo Lanfranco a partire dalle ore 10.30".

Alla base della protesta il tema delle retribuzioni e quello della stabilizzazione del personale a tempo determinato della scuola: "dalla richiesta di stanziamento di risorse aggiuntive per il rinnovo del Ccnl 2022-2024 al rafforzamento degli organici. Nella scuola uno dei maggiori problemi è proprio il precariato: un lavoratore su quattro fra personale ATA e docenti non ha un contratto stabile e questo comporta un danno alla didattica oltre che alle vite di lavoratrici e lavoratori" dice il sindacato.



