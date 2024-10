Campora, supporto gruppo e Piciocchi in campagna elettorale

"In questo momento, guardando avanti, la mia scelta sarebbe quella di iniziare a fare un po' di più politica, dopo otto anni veramente intensi un'attività meno tecnica. Decideremo col sindaco ma la mia idea è quello di di occuparmi del gruppo e a supportare il vicesindaco Pietro Piciocchi in questa campagna elettorale che non sarà facile". A dirlo, a margine della presentazione del Premio Picasso, Matteo Campora che, secondo i rumors, era tra i più quotati per un ruolo nella nuova giunta regionale.

"Voglio mettere tutte le mie energie per aiutare gli amici e i colleghi che sono rimasti un consiglio comunale - ha spiegato - e dare un'importante aiuto, anche quotidiano, per l'organizzazione della campagna elettorale e per supportare Pietro Piciocchi e tutta la squadra. Ne abbiamo parlato, siamo una squadra, e in questo momento penso che sia doveroso anche da parte mia mettere tutte le energie in favore tutte le persone che mi hanno supportato in questi mesi Deciderà il sindaco ma l'orientamento è quello di di aiutare di aiutare Vince Genova e di fare un'attività più di natura politica".



