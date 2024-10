Asl3, domani sciopero può incidere su attività prenotate

"Proclamato per l'intera giornata di domani per lavoratori e lavoratrici del Pubblico Impiego, della scuola e dei Vigili del fuoco lo sciopero" evidenzia in una nota la Asl3 genovese che, spiega, "assicurerà, negli Ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza". "In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso; potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate" si legge.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA