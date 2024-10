Seguiva donne sole e le rapinava con coltello, arrestato minore

Seguiva donne sole in strada e appena arrivavano al portone di casa le minacciava con un coltello per rapinarle. I carabinieri sono riusciti a individuare l'autore di due colpi avvenuti il 13 ottobre e ieri sera sempre a Pegli. Si tratta di un giovane di 17 anni.

Vittima del primo episodio una donna di 76 anni. L'anziana era stata sorpresa alle spalle da una persona vestita di scuro e con un passamontagna mentre apriva il portone di casa. Il giovane l'aveva minacciata con un grosso coltello per farsi consegnare la borsa con i soldi. I carabinieri hanno ricostruito, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza il percorso del ragazzo e della vittima. I militari hanno deciso di intensificare i controlli sul territorio fino a che ieri non lo hanno visto sul lungomare. Hanno deciso di perquisirlo e gli hanno trovato un coltello, un passamontagna e la refurtiva di una rapina subita pochi minuti prima da una donna di 23 anni. La ragazza era stata seguita dal minorenne e aggredita mentre apriva il portone del condominio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA