A Leali speciale Leone d'oro per i 13 Festival di Sanremo

Un "Leone d'oro" speciale, come riconoscimento per le sue 13 partecipazioni in gara al Festival della canzone italiana è stato consegnato, in serata, al cantautore Fausto Leali, che ha scelto Sanremo per festeggiare l'ottantesimo compleanno. La cerimonia si è aperta alle 19 al teatro del Casinò. L'idea nasce da Franco Fasano, coautore della canzone "Ti lascerò" con cui Leali ha vinto il Festival nel 1989 in coppia con Anna Oxa, ed è stata subito accolta dall'assessore al turismo Alessandro Sindoni.

"Non appena Franco Fasano mi ha comunicato l'intenzione di rendere omaggio a Leali - spiega l'assessore Sindoni - ho risposto con entusiasmo. Sanremo è il luogo ideale per festeggiare il raggiungimento di questo risultato. Leali è stato interprete e ambasciatore artistico di grandi canzoni, che sono state battezzate proprio qui, nella nostra città, trampolino di lancio di tanti successi". In sala, oltre al sindaco di Sanremo Alessandro Mager, erano presenti diversi ospiti, tra cui Iva Zanicchi e Jerry Calà, che ha duettato con Leali. Messaggi di auguri, in video, sono arrivati dai Pooh, Rita Pavone, Claudio Amendola, Riccardo Fogli, Orietta Berti, Fiorello, Gianni Morandi, Al Bano e altri ancora. Musica, aneddoti e testimonianze raccontate da alcuni artisti amici di Leali, infatti, sono gli ingredienti della serata, organizzata per applaudire una voce unica che, da oltre 60 anni, continua ad unire le generazioni. Il "Leone d'oro" è una scultura raffigurante un leone rampante appoggiato a una palma, simbolo della città di Sanremo, che viene consegnato al vincitore del Festival.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA