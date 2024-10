Procura Imperia apre fascicolo per materiale elettorale sparito

La Procura di Imperia ha aperto un fascicolo "modello 45", al momento senza alcuna ipotesi di reato, sulla sparizione di cinque buste contenentI materiale elettorale destinato ai seggi di Sanremo, tra cui un timbro di validazione. I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire e per questo motivo verranno svolti degli accertamenti.

Il Comune di Sanremo ha già presentato denuncia alla polizia locale e la prefettura di Imperia, dopo essere venuta a conoscenza dell'episodio, ha segnalato il fatto alle autorità competenti, tra cui il ministero dell'Intero, le forze dell'ordine, la Regione Liguria e la magistratura.

Le elezioni, come sottolineato ieri anche dall'assessore ai Servizi Demografici, Fulvio Fellegara, si sono comunque svolte nella piena regolarità, perché il materiale mancante - tra cui registri, verbali di voto e matite - è stato subito rimpiazzato.

Resta, tuttavia, da capire se il materiale sia sparito per un caso fortuito o se sia stato sottratto da qualcuno.



