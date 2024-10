1-2 novembre: programmi celebrazioni e cambi sosta e viabilità

Si avvicinano le celebrazioni per i giorni di venerdì 1 novembre e sabato 2 novembre e l'amministrazione comunale informa i cittadini dei diversi momenti.

Venerdì 1 novembre: Ore 9:45 Celebrazione a Porta Pia Deposizione Corone a cura del Comune di Ancona e dell'Anpi al Monumento ai Caduti e Martiri della Resistenza presso Porta Pia - Ore 10:30 Celebrazione in piazza Ugo Bassi Deposizione corone a cura del Comune di Ancona e dell'Anpi al monumento ai Partigiani eretto nei giardini e presso la lapide di piazza Ugo Bassi - Ore 11:00 Cerimonia in via Birarelli Presso l'ex rifugio delle carceri di Santa Palazia - Deposizione corona - Saluto Autorità e Apertura ex rifugio alla Cittadinanza in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino - Ore 15:00 Frazione Poggio Commemorazione dei Caduti delle due Guerre - Santa Messa al Cimitero e deposizione corona presso il Monumento ai Caduti, in collaborazione con la Parrocchia e la comunità del Poggio Sabato 2 novembre Ore 8:30 Cimitero Tavernelle (raduno all'ingresso principale) Deposizione corone sulle tombe degli ex Sindaci e sui colombari dei Partigiani e dei Caduti di Guerra a cura del Comune di Ancona e dell'Anpi - Ore 10:30 Cimitero Tavernelle Cerimonia di commemorazione dei Militari Caduti e Dispersi di tutte le guerre e missioni di supporto alla pace a cura del Comando Scuole della Marina Militare - Ore 12:00 Cimitero di Guerra degli Alleati (Passo Varano) Deposizione corone a cura del Comune di Ancona e dell'Anpi Modifiche a sosta e viabilità in occasione della giornata di Ognissanti e della domenica commemorativa dei defunti In occasione della Festa di Ognissanti, l'Amministrazione comunale ha emanato l'Ordinanza con la quale si comunicano variazioni relative a sosta e viabilità per le giornate di venerdì 1 e sabato 2 novembre.

Modifiche a sosta e viabilità, le modifiche per la giornata di venerdì 1 novembre: • in Piazza Ugo Bassi alle ore 10:30 eventuale interdizione del traffico veicolare per il tempo strettamente necessario al trasferimento del corteo per deposizione della corona dal monumento eretto nei giardini alla lapide affissa nei pressi della Farmacia; • in Via Birarelli dalle 07:00 alle 14:00 è vietata la sosta e fermata veicolare all'altezza dell'ex rifugio carceri, dal cancello ex parcheggio INRCA fino al ponticello dell'anfiteatro Romano su ambo i lati; • presso la Frazione Poggio dalle 13:00 alle 18:00 è vietata la sosta-fermata in P.le Bartolucci e in Via Poggio, tratto compreso tra il circolo "Veri Amici" ed il monumento ai Caduti; inoltre dalle ore 14.00 e fino al termine della manifestazione, è interdetta la circolazione veicolare con esclusione dei mezzi di soccorso, residenti ed autorizzati, nel tratto di strada comunale compreso tra la Sp del Conero e la Contrada S. Antonio.

Il traffico sarà dirottato su percorsi alternativi e la fermata della linea 93 della Conerobus, posta di fronte alla Caserma dei Carabinieri, sarà soppressa; In deroga alle disposizioni di cui all'art. 190 CdS, viene autorizzato il corteo religioso con il transito dei partecipanti sulla sede stradale, all'interno della Frazione Poggio (Piazzetta centrale, Cimitero, Monumento Caduti).

Per la giornata di sabato 2 novembre al Cimitero di Tavernelle dalle 07:00 alle 14:00 è vietata la sosta e fermata sull'area di parcheggio situata sul lato sinistro dell'ingresso del cimitero in zona adiacente ai box adibiti a fiorai.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA