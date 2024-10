Maltempo nel savonese, danni in Valbormida

Sono molti i danni in Valbormida (entroterra di Savona) causati dall'ondata di maltempo che ieri sera e nella notte si abbattuta nell'area. Il Bormida è aumentato di 4 metri in un'ora e mezza, esondando in più punti e causando allagamenti e frane. Alcune auto sono state portate via dalla piena; in qualche caso i conducenti sono riusciti a salvarsi salendo sul tetto della vettura.

Danni in diverse località. A Cairo Montenotte la sede della Croce Bianca è stat invasa dal fango. A Carcare i detriti trasportati dall'acqua hanno danneggiato una passerella sul fiume, e diverse abitazioni sono ancora senza energia elettrica.

Il sottopasso di San Giuseppe che collega le due cittadine è rimasto chiuso per ore causa allagamento. A Dego grossi danni al campo di calcio. La Sp29 è ancora chiusa a causa di una frana.

L'autostrada A6 è chiusa in due punti: tra Altare e Millesimo in direzione nord (a causa di una frana, riapertura prevista verso le 12) e tra Ceva e Millesimo in direzione sud: qui una chiusura programmata per lavori è stata prorogata perché, spiega Autostrada dei Fiori, "i sistemi di monitoraggio installati lungo il versante interessato da un movimento franoso hanno registrato valori anomali".

Danni anche a Quiliano, dove nella tarda serata di ieri si sono verificati molti allagamenti a causa dell'esondazione dell'omonimo torrente. Mentre a Varazze (colpita ieri all'ora di pranzo da un violento temporale) ci sono ancora abitazioni senza acqua potabile nelle frazioni di Casanova, Faje e ai Piani Invrea. Le abitazioni sono al momento rifornite da autobotti.





