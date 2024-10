Alle ore 19, per le regionali in Liguria ha votato il 30% degli elettori quando sono state scrutinate 1769 sezioni su 1785. Nel 2024, indica il sito Eligendo del Ministero dell'Interno, aveva votato il 32,% degli aventi diritto. A Genova ha votato il 32% come nel 2024, a Imperia il 24% contro il 30%, alla Spezia il 30% contro il 31%, a Savona il 28% contro il 33%.



