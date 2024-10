Fumo in palazzo, Vigili fuoco salvano abitanti dai balconi

Tanta paura alla Spezia per gli abitanti di un palazzo a causa di un incendio. Un intero edificio di tre piani è stato evacuato questa mattina dai Vigili del Fuoco grazie all'autoscala a seguito di un incendio che ha invaso di fumo alcuni appartamenti. Il fatto è accaduto alla Spezia nel quartiere di Rebocco. Dopo aver dato l'allarme, i residenti si sono trovati la via della fuga sbarrata dall'incendio che aveva coinvolto un quadro elettrico. Si sono così rifugiati sui balconi in attesa dei soccorsi. Sul posto è arrivata in breve tempo un'autoscala dei pompieri che è stata usata per mettere in salvo le persone, mentre una seconda squadra di vigili del fuoco con respiratori entrava nel palazzo per combattere le fiamme. Sono così state tratte in salvo sette persone più due cani e due gatti, affidate alle cure del personale per 118 per accertamenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA