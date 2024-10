Prima accoltella uomo fuori da un locale poi ne rapina un altro

La polizia ha arrestato a Genova un uomo di 28 anni per lesioni e rapina. È successo alle 5 del mattino in piazza Vittorio Veneto, a Sampierdarena. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, l'aggressore ha iniziato a litigare con un buttafuori di un locale e a un certo punto ha tirato fuori un coltello dalla tasca e ha colpito più volte un uomo originario del Marocco di 39 anni intervenuto per calmarlo. Il ferito è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Dopo l'aggressione ha fermato un italiano e lo ha rapinato, portandogli via cinque euro. Gli agenti lo hanno colto in flagranza e portato nel carcere di Marassi.



