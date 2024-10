Maltempo: vigili fuoco cercano uomo disperso nel genovese

I vigili del fuoco sono impegnati nelle ricerche di un uomo disperso ad Arenzano (Genova). A segnalarlo la moglie che non riesce a mettersi in contatto col marito. La donna ha spiegato che potrebbe essere stato travolto da uno smottamento in località Terralba in via Pecorara sulle alture del Comune, provocato dalla fuoriuscita di un torrente che avrebbe quindi riversato in strada acqua e detriti. Sembra che l'uomo abbia scattato delle foto prima della scomparsa. Da verificare se si trovasse a terra o a bordo di un'auto.

Sul luogo della scomparsa ci sono alcuni parenti dell'uomo scomparso che hanno dato per primo l'allarme. Una persona ha raccontato che l'acqua è arrivata all'improvviso con una ondata di piena ed ha travolto la strada sfondando il parapetto a valle e travolgendo almeno un'auto.

La notizia è stata data in diretta da una troupe dell'emittente Primocanale che stava risalendo la strada in auto per monitorare in diretta i danni provocati dalle piogge. Il giornalista e l'operatore si sono trovati la strada sbarrata dal torrente in piena e una volta scesi dall'auto hanno ascoltato in diretta la testimonianza del cognato del disperso. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco accompagnate anche da un nucleo dei sommozzatori e il 118.

Per la forte pioggia è stato inoltre dirottato a Pisa il volo proveniente da Napoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA