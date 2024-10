Maltempo: nel Savonese spostati alcuni seggi elettorali

A causa della allerta meteo, seggi alternativi per le lezioni regionali liguri di domani e lunedì sono già pronti in caso di piogge intense a Genova mentre alcuni seggi sono già stati spostati per precauzione in alcuni comuni del Savonese.

Sono queste le misure adottate dopo gli incontri nelle varie Prefetture per garantire lo svolgimento delle elezioni in piena sicurezza. E così nel capoluogo ligure i plessi "monitorati" e che verranno sostituiti in caso di allagamenti sono situati nei quartieri di Struppa, Sampierdarena e Sestri Ponente.

"Ma le previsioni sono in miglioramento", spiega l'assessore comunale Sergio Gambino. Nei comuni di Spotorno, Quiliano, Vado Ligure, Borgio Verezzi, nel savonese, hanno deciso di spostare già alcuni seggi.



