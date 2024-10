Un giovane di 22 anni ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale ad Alassio (Savona). La tragedia è avvenuta in viale Hanbury intorno alle 3. Il giovane stava viaggiando in sella a una moto quando, per cause ancora da chiarire, si è schiantato contro un'auto che viaggiava davanti a lui. Inutile l'intervento sul posto dei soccorritori. La salma è stata portata all'ospedale di Albenga a disposizione dell'autorità giudiziaria.



