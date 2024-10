Elezioni: a Genova 2mila al primo voto. Più anziana ha 111 anni

In totale a Genova gli aventi diritto al voto sono 478.878, di cui 225.668 uomini e 253.210 donne. Gli elettori che, per età, voteranno per la prima volta sono 2.037, di cui 1.018 uomini e 1.019 donne. Gli elettori più giovani sono nati il 27 ottobre 2006 (10 donne e 9 uomini). Gli elettori che voteranno per la prima volta per acquisita cittadinanza italiana sono invece 1.130, di cui 489 uomini e 641 donne.

"Gli elettori ultracentenari sono 447, di cui 118 uomini e 329 donne. L'elettrice più anziana residente a Genova ha 111 anni (nata nel 1913); l'elettore più anziano residente a Genova ne ha 106 ed è nato nel 1918. Voteranno poi 63.083 ultraottantenni, di cui 23.277 uomini e 39.806 donne" spiega il Comune in una nota.



