Calcio: Sampdoria, Sottil "ora dobbiamo dare continuità"

"Ora la parola d'ordine è migliorare e pensare al presente. Serve dare continuità di prestazione perché solo così arrivano i risultati". Andrea Sottil, tecnico della Sampdoria, suona la carica dopo la vittoria col Cesena in trasferta che ha dato ai blucerchiati nuovo slancio in classifica ma adesso c'è la necessità di non sbagliare il match di domani al Ferraris col Mantova.

"Quella di Cesena è una partita che fa parte del passato.

Abbiamo fatto delle ottime cose in campo e in alcuni aspetti invece dobbiamo migliore e ne siamo consapevoli. Però ho letto attacchi duri verso alcuni giocatori in difesa e ognuno naturalmente è libero di scrivere quello che vuole ma gli attacchi personali non vanno bene. Nessuno deve toccare i miei ragazzi, gli errori nel calcio accadono ma io penso sempre alla fase collettiva", continua Sottil che perde La Gumina per infortunio e cosi tornerà Borini nella lista dei convocati.

Sta bene anche il difensore Romagnoli mentre mancherà Veroli.

Di fronte il Mantova e Sottil avverte: "sarà una partita molto complicata e insidiosa visto che il Mantova arriva da un progetto tecnico con Possanzini che ha dimostrato grandi idee.

Hanno stravinto la Serie C giocando un ottimo calcio e hanno un'identità ben precisa. Dovremo essere molto attenti ma allo stesso tempo attaccarli dove ci sono le condizioni per fargli male".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA