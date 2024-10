Maltempo Liguria, scattato allerta arancione nel Levante Ligure

E' scattato alle 8 di stamani l'allerta arancione per temporali nel Levante ligure, da Portofino fino al confine con la Toscana.

La Val di Vara, nello spezzino, ricorda l'alluvione del 25 ottobre 2011 quando una forte precipitazione, che in sei ore riversò 542 mm di pioggia sulla provincia della Spezia e di Massa e Carrara causando la piena dei fiumi Vara e Magra e dei torrenti affluenti con l'inondazione di diversa entità in tutta la Val di Vara e la Val di Magra, provocò la morte di 13 persone. I centri più colpiti furono quelli di Borghetto di Vara, Brugnato, Bonassola, Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza in provincia della Spezia e Aulla in provincia di Massa-Carrara.

Allerta gialla invece nel genovesato, da Noli a Camogli comprese Genova e Savona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA