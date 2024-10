Cinque Terre, da 4 novembre Via dell'Amore gratuita per spezzini

Dal 4 novembre la Via dell'Amore, il sentiero a picco sul mare tra Riomaggiore e Manarola (La Spezia) nel Parco nazionale delle Cinque Terre, tornerà accessibile a tutti i residenti della provincia della Spezia gratuitamente per tutto il giorno. Lo comunica la vicepresidente del parco e sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia in una nota.

In merito al ricorso al Tar che il Comune della Spezia ha annunciato per chiedere l'annullamento della deliberazione del Comune di Riomaggiore che obbliga gli spezzini ad acquistare la Cinque Terre Card per poter accedere alla Via dell'Amore tra le 9 e le 17 Pecunia commenta: "invece di procedere con un ricorso al tribunale amministrativo, poco utile perché fa riferimento ad una delibera già scaduta, l'amministrazione della Spezia dovrebbe portare le proprie proposte al Consiglio direttivo del Parco nazionale delle Cinque Terre. Le regole di accesso alla Via dell'Amore infatti sono quelle che vigono per gli altri sentieri del parco. Sembra che ci sia l'evidente intento di creare una polemica ad alta visibilità a qualche ora delle elezioni, anziché ragionare in modo propositivo su modalità di fruizione alternative per la prossima stagione turistica".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA