Via dell'Amore gratuita per gli spezzini, scatta ricorso al Tar

La Spezia presenterà ricorso al Tar Liguria per chiedere l'annullamento della deliberazione del Comune di Riomaggiore che obbliga gli spezzini ad acquistare la Cinque Terre Card per poter accedere alla Via dell'Amore tra le 9 e le 17. Lo ha deciso la giunta comunale con una delibera votata questa mattina. "Un provvedimento assunto dal Comune di Riomaggiore che determina condizioni di ingiustificata disparità di trattamento per i cittadini del Comune della Spezia proprio perché la deliberazione prevede il libero e gratuito accesso alla Via dell'Amore per i soli residenti in una parte dei comuni del Parco", recita una nota di Palazzo Civico. All'interno dell'area del Parco nazionale delle Cinque Terre ricade infatti anche una parte del territorio comunale del capoluogo. "Il Comune della Spezia si avvarrà della rappresentanza e difesa degli avvocati dell'ente stesso".



