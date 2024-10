Sanremo Giovani, scelti i 24 semifinalisti

Alex Wyse con Rockstar (Lombardia), Angelica Bove con La Nostra Malinconia (Lazio), Angie con Scorpione (Sardegna), Arianna Rozzo con J'Adore (Campania), Bosnia con Vengo dal Sud (Campania), Ciao Sono Vale con Una Nuvola Mi Copre (Lombardia), Cosmonauti Borghesi con Aurora Tropicale (Lazio), Dea Culpa con Nuda (Lombardia), Giin con Tornare al Mare (Lazio), Grelmos con Flashback (Lombardia), Mazzariello con Amarsi per Lavoro (Campania), Mew con Oh My God (Veneto), Moska Drunkard con Trinacria (Sicilia), Nicol con Come Mare (Veneto), Orion con Diamanti nel Fango (Lazio), Questo e Quello con Bella Balla (Liguria), Rea con Cielo Aperto (Emilia-Romagna), Sea John con Se Fossi Felice (Friuli-Venezia Giulia), Selmi con Forse per Sempre (Toscana), Settembre con Vertebre (Campania), Sidy con Tutte le Volte (Senegal), Synergy con Fiamma (Emilia-Romagna), Tancredi con Standing Ovation (Lombardia), Vale Lp e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore (Campania). Sono i 24 semifinalisti di Sanremo Giovani, scelti dalla Commissione musicale - presieduta dal direttore artistico Carlo Conti - dopo le audizioni dal vivo, che hanno visto ieri, mercoledì 23 ottobre, sfilare sul palco della Sala A di via Asiago a Roma i 46 selezionati tra i 564 iscritti.

La corsa verso l'Ariston inizierà da martedì 12 novembre, in cinque appuntamenti settimanali con Alessandro Cattelan in seconda serata su Rai 2 (ma anche su Radio2 e RaiPlay), per scoprire i finalisti che il 18 dicembre, su Rai 1, si contenderanno 4 posti per il Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte.

I 24 giovani artisti dovranno sfoderare le migliori armi per convincere la Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda), per conquistare poi in 12 la semifinale del 10 dicembre, sempre condotta da Cattelan su Rai 2 (e in simulcast su Rai Radio2, con il commento di Giulia Nannini, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli).

Infine, i 6 più votati (più 2 artisti provenienti da "Area Sanremo") approderanno al Teatro del Casinò di Sanremo per la finalissima del 18 dicembre e da lì verso l'Ariston e a Sanremo 2025.

"Il nuovo panorama musicale proposto a Sanremo Giovani è molto vario, si spazia dalla musica d'autore al pop, dal rap alle nuove sonorità", spiega Carlo Conti. "Abbiamo ascoltato tante canzoni, tanta bella musica e testi mai banali, in molti casi anche su temi significativi. In ogni concorrente abbiamo scoperto storie interessanti, sogni, speranze, e soprattutto tanta energia; alcuni stupiranno il pubblico sia per la musica che per i contenuti. Da ragazzi giovanissimi non ti aspetti una tale maturità artistica - prosegue Conti - invece sono già pronti e consapevoli della propria forza, sapendo tenere molto bene il palco. La Commissione ha privilegiato soprattutto gli artisti, non solo la canzone presentata in gara. L'augurio è che i ventiquattro selezionati facciano davvero un lungo ed esaltante percorso artistico, così come anche i tantissimi che hanno partecipato sin qui alle selezioni abbiano presto l'occasione di dimostrare con successo ciò che valgono".



