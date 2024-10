Morta 'Mamma Africa', sosteneva migranti in cammino

E' morta ieri, dopo una lunga malattia Delia Bonuomo, 61 anni detta 'Mamma Africa'. Ex titolare di un bar in via Hanbury a Ventimiglia (Imperia), Bonuomo era diventata un simbolo dell'accoglienza ai migranti, guadagnandosi appunto l'appellativo affettuoso di 'Mamma Africa'. Nel suo locale, infatti, ha sfamato e dato riparo a migliaia di giovani stranieri in cammino, nell'attesa che riuscissero a varcare la frontiera con la Francia.

Da giovane aveva tentato, senza riuscirci, di integrarsi in Australia. Un'esperienza che l'aveva profondamente segnata, rendendola disponibile nei confronti dei migranti, bloccati al confine di Ventimiglia. Allontanati spesso dagli altri locali cittadini, quando chiedevano di poter ricaricare il cellulare, i migranti si rivolgevano a lei, che li accoglieva a braccia aperte.

I suoi funerali si terranno sabato alle 14,30 presso la chiesa di Sant'Antonio a Roverino.



