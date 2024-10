Topi e cibo scaduto, chiuso ristorante a Imperia

Più di trenta chilogrammi di prodotto ittico non tracciato, cibo scaduto e conservato malamente, oltre ad una situazione igienico sanitaria precaria dovuta soprattutto ad una infestazione da roditori nelle cucine e nel deposito: è quanto riconcentrato dagli ispettori della Capitaneria di Porto di Imperia che oggi, al termine di un controllo ordinario, hanno fatto chiudere un ristorante del capoluogo di provincia. Il pesce è stato sequestrato, mentre il gestore dell'attività ha ricevuto due sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3mila euro. L'ordinanza di immediata sospensione, scattata al termine del controllo che ha visto coinvolti anche il personale veterinario ed i tecnici per la prevenzione dell'Asl di Imperia, sarà valida fin quando non saranno ripristinate le condizioni igienico sanitarie idonee al fini della somministrazione delle pietanze. I controlli della Capitaneria di Porto di Imperia procederanno anche nei prossimi giorni a tutela del consumatore finale e saranno intensificate, come di consueto, nel periodo natalizio, quando aumenta il consumo di prodotto ittico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA