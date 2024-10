Liguria: Rixi, su Ponte Morandi Orlando ha tradito la regione

"Andrea Orlando, dopo aver votato contro il Decreto Genova nel 2018, da Ministro del Lavoro il 16 giugno 2021 è stato l'unico parlamentare ligure a rifiutarsi di firmare la lettera indirizzata al Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. I sottoscrittori firmatari chiedevano "che la somma di circa 1,2 miliardi di euro, prevista a titolo di risarcimento per il territorio duramente colpito dalle conseguenze del Ponte Morandi" rimanesse "in Liguria per finanziare le opere compensative e i ristori alle aziende di autotrasporto". Infatti, il governo Pd-M5s aveva previsto che la somma fosse ripartita su tutta la rete nazionale, penalizzando di fatto proprio la Liguria. Orlando ha voltato le spalle a Genova distinguendosi come l'unico parlamentare della regione a non firmare. Ancora oggi è incomprensibile come mai un ligure non abbia supportato la causa. Un evidente segnale di distacco nei confronti della sua terra mentre cittadini e istituzioni locali auspicavano un fronte comune in una fase cruciale per il futuro della regione". Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.



