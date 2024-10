Lavoratori Teatro Carlo Felice protestano a Tursi per organici

Volantinaggio e protesta, davanti a Palazzo Tirsi per i lavoratori tecnici e amministrativi del Teatro Carlo Felice che protestano per la carenza di organici "che mette a rischio anche la sicurezza del lavoro". Una protesta che segue lo sciopero del 12 ottobre per sollecitare risposte dalle istituzioni. "Le maggiori problematiche riguardano i carichi di lavoro - spiega Sonia Montaldo, segretaria Generale Slc Cgil - e la carenza di organico. Una situazione che denunciamo da tempo e che si è acuita con la collaborazione con il Teatro Nazionale. In questo caso è stata deciso un doppio spettacolo senza informare preventivamente i lavoratori che sono stati mandati ad allestirlo". I lavoratori hanno incontrato l'assessore allo sviluppo economico Mario Mascia. "Cercheremo le risposte insieme ai lavoratori - ha detto - ci siamo fatti dare il quadro completo e dettagliato della situazione e convocherò Il sovrintendente in Comune per cercare di attivare i percorsi più opportuni per risolvere la situazione".



