Comitato Orlando, da Rixi ennesimo scivolone è confuso e stanco

"Ci mancava da un paio di giorni l'ennesima uscita del Viceministro Rixi su Orlando, non sul suo programma ma su questioni personali. E ci mancava l'ennesima figuraccia per un uomo di Governo, probabilmente in confusione sui ruoli istituzionali. Rixi dovrebbe sapere che un membro di governo, infatti, in particolar modo un ministro, non scrive lettere insieme ai parlamentari rivolte ad un suo collega di governo, ci parla direttamente. Concediamo a Rixi il bonus della stanchezza che sempre più spesso gli sta facendo fare scivoloni incomprensibili". Così il comitato elettorale di Andrea Orlando.





