Calcio: D'Angelo, Bari forte ma noi ci stiamo allenando bene

Morale alto in casa Spezia in vista della sfida di venerdì sera contro il Bari, la prima con la curva Ferrovia chiusa a causa dei lavori per la costruzione della copertura. Luca D'Angelo recupera gli infortunati Kouda e Aurelio, che andranno in panchina, e prepara la formazione per provare a dare continuità ai nove risultati utili consecutivi in altrettante giornate. "Non scelgo i titolari tenendo conto del turno infrasettimanale successivo, ma cercando di scendere in campo con la squadra più pronta, con i giocatori che hanno recuperato meglio e con le caratteristiche giuste per affrontare un'avversaria complicata come il Bari - dice il tecnico -. Le partite vanno affrontate al massimo a livello mentale; l'aspetto fisico, tecnico e tattico vengono di conseguenza". Spezia con la porta inviolata da tre partite, ma per l'allenatore è merito di tutta la squadra. "Certo avere quattro difensori forti come Hristov, Mateju, Bertola e Wisniewski è un vantaggio. Tutta la squadra sa che si gioca in undici e ci sono scelte da fare. Sono tutti molto professionali, si allenano benissimo durante la settimana. Mi faciliterebbero il compito se si allenassero meno bene! Sono molto soddisfatto di tutti e in particolare modo degli attaccanti, che penso abbiano capito lo spirito che serve per giocare in questo Spezia. Abbiamo tantissime partite davanti e ci sarà bisogno di tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA