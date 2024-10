Liguria: 1.341.799 elettori chiamati al voto il 27 e 28 ottobre

Sono 1.341.799 gli elettori liguri chiamati al voto domenica 27 e lunedì 28 ottobre per scegliere il nuovo presidente della Regione Liguria insieme ai trenta componenti dell'assemblea legislativa regionale, in crescita dello 0,09% rispetto al 1.340.604 di aventi diritto nell'ultima tornata elettorale del 2020 quando si recarono alle urne 716.211 votanti con un'affluenza del 53,42 %.

A livello provinciale gli elettori sono 732.024 a Genova, 243.962 a Savona, 186.813 alla Spezia e 179.000 a Imperia. Le 1.785 sezioni liguri saranno aperte domenica 27 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 28 ottobre dalle 7 alle 15.

Nove i candidati alla presidenza della Regione Liguria che gli elettori potranno scegliere sulla scheda elettorale nel seguente ordine: Alessandro Rosson (Indipendenza! Alemanno per Rosson), Davide Felice (Forza del Popolo), Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare), Marco Giuseppe Ferrando (Partito Comunista dei Lavoratori), Nicola Rollando (Per l'Alternativa - Potere al Popolo! - Pci - Rifondazione Partito Comunista Sinistra Europea), Maria Antonietta Cella (Partito Popolare del Nord Autonomia e Libertà), Nicola Morra (Uniti per la Costituzione), Marco Bucci (Orgoglio Liguria - Vince Liguria - Lega - Udc - Fratelli d'Italia - Alternativa Popolare - Forza Italia) e Andrea Orlando (Movimento 5 Stelle - Partito Democratico - Liguri a Testa Alta - Alleanza Verdi e Sinistra - Lista Andrea Orlando presidente - Patto Civico Riformista per Orlando). Cinquecentosettanta i candidati consiglieri regionali.

Gli elettori dovranno presentarsi alle urne con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Sarà possibile esprimere massimo due preferenze di candidati appartenenti alla stessa lista purché di genere diverso, dunque un uomo e una donna, ma non due uomini né due donne. Sarà possibile esprimere un voto disgiunto tracciando un segno sul nome del candidato presidente e sul simbolo di una lista che non lo appoggia. Se l'elettore esprimerà il voto solo per una lista andrà automaticamente anche al candidato presidente collegato.



