La Spezia, il Museo Navale torna accessibile ai disabili

L'ascensore interno del Museo Tecnico Navale della Spezia torna in funzione e la preziosa Sala delle Polene potrà nuovamente essere visitabile da utenti con difficoltà motorie. E' stato l'ammiraglio Leonardo Merlini, direttore del compendio storico della Marina Militare che ha sede nell'arsenale marittimo, ad accogliere il presidente della Consulta provinciale disabili Mauro Bornia per presentare la fine dei lavori iniziati a maggio scorso. "Era ormai un lustro che l'ascensore non funzionava impedendo ai portatori di handicap di accedere al piano superiore - ricorda Bornia -, negando di fatto il diritto a un'intera categoria di persone di accedervi. Dopo la segnalazione del responsabile delle barriere architettoniche di Nicola Torre dell'associazione Afrodite odv alla consulta disabili, ci siamo subito mossi interessando l'ammiraglio responsabile il quale con solerzia si è impegnato a risolvere il problema". Oltre alla manutenzione dell'ascensore è stata installata una nuova centralina per l'alimentazione elettrica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA