Corso intensivo di Jiu Jitsu per la polizia genovese

Si chiama BJJ4Police, sbarca a Genova per addestrare la Polizia di Stato una nuova tecnica di Jiu Jitsu che viene utilizzata anche dalla polizia di New York e dai Rangers dell'esercito americano. L'evento, promosso dalla Segreteria Provinciale del Siulp di Genova, tramite il segretario provinciale Filippo Nurra e supportato dalla segreteria nazionale, si terrà dal 23 al 25 ottobre, presso la polisportiva genovese Shodokan, nel quartiere di Sampierdarena.

Questo corso intensivo di circa 24 ore coprirà i 45 moduli previsti dal programma BJJ4Police. Presenti almeno una cinquantina di uomini e donne della Polizia di Stato.

"Sono coinvolti diversi reparti della Questura, tra questi ispettori e agenti delle volanti, dei commissariati e reparti prevenzione crimine e Polizia stradale. Partecipano anche operatori della digos e della sezione investigativa per la Liguria del servizio centrale operativo - spiega Nurra -.

Coinvolti anche operatori della Polizia delle comunicazioni.

Saranno graditi ospiti anche agenti della Polizia locale impegnati nel centro storico".



