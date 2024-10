Controlli in cantiere nuovo Palasport Genova, operaio denunciato

I carabinieri hanno denunciato un operaio che ha fornito i documenti di un'altra persona durante i controlli degli ispettori della Asl3 nei cantieri del nuovo Palasport, nell'area del Waterfront a Genova. I tecnici del nucleo Psal, prevenzione salute ambienti di lavoro, si sono presentati in cantiere questa mattina. Al loro arrivo hanno notato un ponteggio che presentava delle irregolarità e due operai che si allontanavano velocemente. A quel punto hanno chiamato la forze dell'ordine che hanno controllato i due rimasti sul posto. Uno dei due è stato portato in caserma perché ha presentato il documento di un altro operaio assente in quel momento. Per lui è scattata la denuncia per falsa attestazione.

Gli ispettori hanno vietato l'uso del ponteggio e nei prossimi giorni stileranno le prescrizioni per l'impresa. la ditta, nel frattempo, ha consegnato tutta la documentazione relativa ai contratti degli operai.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA