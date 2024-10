Al Ducale di Genova omaggio a Lisetta Carmi a 100 anni nascita

"Abbiamo cercato di creare un dialogo tra bianco e nero e colore, che per il lavoro di Lisetta Carmi era un aspetto totalmente sconosciuto e in questa mostra, per la prima volta, si cerca in modo emblematico di mettere a confronto questi due linguaggi". Giovanni Battista Martini, curatore dell'archivio e curatore della mostra assieme a Ilaria Bonacossa, sintetizza così l'obiettivo di "Lisetta Carmi. Molto vicino, incredibilmente lontano", l'omaggio del Palazzo Ducale di Genova alla grande fotografa a cento anni dalla nascita. Un viaggio attraverso circa 200 immagini, iconiche e inedite, dai reportage realizzati in Venezuela, India e Afghanistan alla Genova del porto e dell'Italsider, allestito dal 23 ottobre al 30 marzo 2025.

"Questa mostra propone un percorso totalmente inedito rispetto a quelle realizzate negli ultimi anni - ricorda Martini - perché mette a confronto le immagini a colori con quelle in bianco e nero e questa sia che si tratti delle fotografie scattate a Genova sui travestiti o su Staglieno, ma anche nel mondo intero, con le immagini del Venezuela o del Marocco". "Ci sono serie mai presentate come l'anagrafe di Genova - aggiunge Bonacossa - ma la nostra è una passeggiata nella vita di Lisetta Carm in cui si parte dai suoi viaggi nel mondo per arrivare alla sua città, a Genova. Immagini dalle quali emerge la capacità fotografica, anche formale, di taglio di foto molto naturali, con un talento nel creare un'empatia tra sé e i suoi soggetti. La serie di Staglieno è incredibile, si prova empatia verso delle sculture di pietra e questo è una cosa che la sua fotografia sa fare".

La mostra presenta un allestimento particolare, curato dallo studio Drama Y Comedias, che invita a riflettere sul concetto di muro come spazio di divisione e connessione sociale.



