Accordo Comune e Fincantieri per sportello dedicato a lavoratori

Uno sportello del Centro per l'interazione delle diversità culturali presso lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente. Sarà aperto ogni mercoledì dalle 16.30 alle 18 ed è situato presso l'ex Manifattura Tabacchi in via Soliman a pochi metri dall'ingresso dello stabilimento di Fincantieri.

"E' un primo collegamento reale e concreto con Fincantieri e con la realtà di lavoratori che accedono a Fincantieri e che hanno portato con loro le famiglie straniere, in particolare dal Bangladesh - ha spiegato l'assessore alle politiche sociali Lorenza Rosso-. Creare uno sportello dove sia possibile accedere con facilità per loro e per tutti i lavoratori di Sestri Ponente, non solo per chi lavora in Fincantieri, è un passo avanti verso l'inclusione". Il Centro per l'integrazione delle diversità culturali nasce per volontà del Comune di Genova nel 2023 ed ha attivi già 5 sportelli.

Un tema particolarmente sentito quello dell'inclusività nel cantiere del ponente genovese che ospita lavoratori provenienti da oltre 40 paesi. "In questo momento Fincantieri sviluppa a Sestri Ponente un indotto di 3000/3.500 persone con una punta di oltre 4.000 quando andiamo in consegna nave - ha spiegato Rossella Bifero, responsabile personale dello stabilimento di Sestri Ponente-. A cui aggiungere un migliaio di personale interno. Nello sportello ci sarà personale dedicato dal comune di Genova che risponderà alle domande sui servizi messi a disposizione sarà un aiuto importante per essere meglio inclusi nella comunità cittadina e sestrese ed è una cosa che ovviamente non possiamo non apprezzare".

A firmare il protocollo d'intesa tra Comune e Fincantieri anche l'assessore al lavoro e all'urbanistica Mario Mascia.

"Il nostro obiettivo è proprio fare in modo che la comunità dei lavoratori Fincantieri, che in previsione del ribaltamento a mare nei prossimi anni raddoppierà, sia una comunità quanto più integrata e questo protocollo va esattamente in questa direzione-ha spiegato l'assessore Mascia-. Si tratta di fare in modo che i lavoratori tutti abbiano la possibilità di intraprendere dei percorsi di integrazione concreta con la comunità circostanze dei sestresi, di cui anche loro fanno parte".



