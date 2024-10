Successo per la tappa del Red Bull Cerro Abajo a Genova

"Entusiasmante successo per la tappa genovese del Red Bull Cerro Abajo 2024, la prima in assoluto in Europa per il circuito di urban downhill più estremo e spettacolare al mondo. La battaglia sul filo dei centesimi tra salti, scalinate e curve improvvise, nell'angusto dedalo di creuze e caruggi della Capitale Europea dello Sport 2024, ha regalato uno spettacolo inedito e memorabile, entusiasmando sia i rider che il pubblico". Lo dice in una nota il Comune di Genova.

"I 32 concorrenti, tra i migliori al mondo nell'urban downhill, si sono sfidati su un percorso mozzafiato di 2,2 km, che si è snodato da Monte Peralto fino a Largo della Zecca, passando per alcuni dei luoghi più iconici della città, affrontando un dislivello totale di 279 metri e raggiungendo fino a 80km/h di velocità. Il tracciato, caratterizzato da un'elevata selettività e difficoltà interpretativa, ha messo a dura prova le abilità e il coraggio degli atleti, che hanno trovato un "terreno di gara" da un lato tradizionale e familiare (non a caso Valparaíso, sede della tappa cilena del Red Bull Cerro Abajo, è nota come la "Genova del Sud America"), dall'altro del tutto nuovo e con difficoltà e insidie mai sperimentate prima, a fronte delle quali anche ottime capacità tecniche e grande condizione fisica potevano non bastare. «È stato davvero incredibile vedere i riders sfrecciare tra le nostre creuze, i nostri caruggi e le nostre strade. Uno spettacolo davvero unico in una cornice altrettanto unica come quella che solo Genova può offrire - afferma l'assessore allo Sport e al turismo del Comune di Genova - Oggi non solo abbiamo scritto una pagina importante della storia sportiva della nostra città ma abbiamo offerto al mondo l'immagine di una Genova vitale, appassionata e desiderosa di vivere ancora tantissime giornate come quella odierna. Sono stati tantissimi i genovesi e gli appassionati che hanno seguito i rider lungo tutto il percorso, già a partire dalla giornata di sabato, sia poi nelle qualifiche e nella fase finale di oggi, regalando loro un'atmosfera che difficilmente dimenticheranno. Sono sicura che, così come accaduto a Tomas Slavík, anche tutti loro si siano innamorati di Genova".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA