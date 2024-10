Schlein, 'tagli alla sanità, frustrazione davanti agli ospedali'

"Oggi sono qui con piacere ma anche con il cuore pesante, perché sono appena stata davanti all'ospedale dove i comitati ci hanno consegnato tanta frustrazione di cui farci carico". Così Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, nel corso di un comizio in piazza Stallani a Cairo Montenotte (Savona). In città infatti è presente un ospedale che negli ultimi anni ha perso molti reparti e il pronto soccorso. "Da sempre diffido dei politici che fanno promesse mirabolanti, che non si possono mantenere - ha detto Schlein, che prima del comizio ha incontrato davanti all'ospedale i membri di un locale comitato per la sanità -.

Fortunatamente Orlando ha scelto una strada diversa. Meloni in questi giorni si sbracciava su X dando i numeri, e quei numeri ci danno ragione: da quando lei è a Palazzo Chigi gli investimenti in sanità stanno scendendo e se continua così arriveranno ai minimi storici da 15 anni. Questa destra vuole una sanità a misura del portafogli delle persone, in modo che chi ha i soldi vada dal privato e per gli altri non esista più la prevenzione".



