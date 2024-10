Liguria: Bucci, mi occuperò del territorio 24h come da sindaco

"Mi piace definirmi sindaco della Liguria perché penso che il presidente della Regione, seppur con competenze diverse, si debba comportare come un sindaco soprattutto per l'amore, l'attenzione, il rispetto per il territorio e per i cittadini. Questa è una componente fondamentale che noi vogliamo sia ripresa in queste elezioni e soprattutto nei prossimi 5 anni. Il vertice della Regione Liguria deve occuparsi del territorio esattamente come fa un sindaco 24 ore su 24". Lo ha detto il candidato del centrodestra alle regionali liguri Marco Bucci a un evento elettorale alla quale ha partecipato anche il presidente del Senato Ignazio La Russa.

"La Liguria ha 4 province lo sanno tutti mi dispiace che l'altro candidato non sappia queste cose oppure sbagli, anche se, va detto, gli errori fanno parte del gioco. Noto però che nell'altro schieramento frasi interpretabili vengono strumentalizzate e si creano dei casi che non esistono - ha aggiunto Bucci -. In questo caso l'affermazione delle cinque province non è interpretabile, ma nessuno ha detto niente come se nulla fosse. Questo mi fa dispiacere. D'altra parte io mi auguro che sia veramente un errore perché altrimenti avremmo di fronte una persona che non conosce e non si occupa del suo territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA