La Sampdoria vince a Cesena e va a un punto dai playoff

Colpo della Sampdoria a Cesena. I blucerchiati vincono 5-3 dopo una partita piena di emozioni e salendo a 11 punti si avvicinano alla zona play off. I blucerchiati hanno combattuto per tutta la gara con grande determinazione e nonostante i soliti svarioni in difesa hanno vinto segnando a raffica. In grande evidenza il centrocampista Meulensteen con una doppietta. Il primo tempo è finito 2-2 con gol di Prestia che poi fa autorete, il vantaggio di Meulensteen per i blucerchiati e un errore difensivo che lancia Adamo che batte Silvestri. Nel secondo tempo colpisce di nuovo Meulensteen e poco dopo Tutino fa 4-2. Un errore di Silvestri consente al Cesena di segnare il gol del 3-4 e di sperare nel pareggio ma la Sampdroia la chiude con Akinsanmiro servito da Tutino. La vittoria vale l'aggancio ai romagnoli e il dodicesimo posto, un punto solo dietro la zona playoff.



