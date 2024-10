Frana blocca l'Aurelia a Borghetto, si lavora per riaprire

"Sono già partiti i lavori lungo la statale Aurelia a Borghetto di Vara, nello spezzino, chiusa integralmente dalle prime ore della mattina a causa di un peggioramento della frana sottostante, erosa dal fiume Vara ingrossato dalle piogge delle ultime ore. L'obiettivo dell'intervento è allargare l'asse stradale sul lato a monte in modo da poter ripristinare il prima possibile e h24, al massimo entro martedì mattina, il senso unico alternato che poi rimarrà nella medesima configurazione per tutta la durata del cantiere per l'intervento di consolidamento strutturale dell'asse stradale da parte di Anas". A fare il punto della situazione questa mattina in loco è stato l'assessore regionale Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone, insieme al vice Prefetto Roberta Carpanese, ai sindaci di Beverino Marco Cosini, di Brugnato Corrado Fabiani, Calice al Cornoviglio Federica Pecunia, all'assessore di Borghetto di Vara Jacopo Cattaneo e ai tecnici di Anas, presenti con la ditta incaricata dei lavori.

Domani, lunedì 21, nuovo sopralluogo alle 14.30.

"Stiamo procedendo con Anas alla realizzazione di questo intervento in emergenza, d'intesa con tutti i sindaci del territorio - dichiara l'assessore Giampedrone -. Domani capiremo se il lavoro di queste ore ci consentirà di confermare le tempistiche, come speriamo, per ridurre al minimo i disagi per residenti e imprese. Siamo già in contatto con la Provincia affinchè garantisca il trasporto pubblico anche scolastico nella giornata di domani attraverso percorsi alternativi, soprattutto da e per Calice al Cornoviglio. Se riusciremo a ripristinare il senso unico alternato nei tempi più stretti possibili, Anas potrà poi procedere con il consolidamento strutturale della sponda e la modifica del percorso originario dell'alveo del fiume, con l'intervento definitivo che era già previsto partisse nella giornata di domani, così da ripristinare finalmente la piena capacità della strada a doppio senso di marcia e in totale sicurezza rispetto all'erosione spondale del Vara".



