Maltempo: frana nel Savonese isola le case,9 persone allontanate

Continuano nel savonese le conseguenze dell'ondata di maltempo dei giorni scorsi. La scorsa notte una frana in località Casino ad Ellera, frazione di Albisola Superiore (Savona) ha isolato cinque abitazione costringendo l'allontanamento di nove persone. A cedere è stato un fronte lungo circa 100 metri di una vecchia cava. I detriti sono finiti nel torrente Sansobbia facendolo straripare e isolando così le case.

Dopo un primo crollo ieri sera alle 22.15, nella notte un secondo crollo ha spinto i vigili del fuoco a disporre l'allontanamento di 9 persone. Non si registrano feriti né, al momento, danni alle case. Sul posto diverse squadre di pompieri per sgomberare i detriti e cercare di ripristinare il collegamento tra le case isolate e il paese. Nella notte sul posto ha operato anche il nucleo cinofilo con due cani, per assicurarsi dell'assenza di persone sotto la frana.



