Calcio: Gilardino che emozione, grande partita da parte di tutti

Un pareggio in rimonta che vale come una vittoria quello conquistato dal Genoa contro il Bologna. Gilardino a fine gara è sfinito ma giustamente soddisfatto. Con 8 titolari assenti e alcuni esordienti in serie A ha saputo rimontare una formazione che gioca in Champions.

"Che fatica! Che emozione mi hanno dati i ragazzi oggi!-ha esordito il tecnico del Genoa-. Credo che dopo aver preso il secondo gol nel nostro miglior momento era possibile anche non riuscire a trovare un episodio favorevole, invece i ragazzi sono stati grandi e hanno mantenuto l'equilibrio pur cambiando tanto.

Avevo chiesto loro di stare sempre dentro la partita qualunque cosa accadesse. Arrivavamo da sconfitte anche pesanti sul piano del morale e avremmo potuto accusare il colpo ma c'è stata una grande reazione da parte di tutti. Oggi ho dovuto adattare giocatori in ruoli non loro e ho trovato grande disponibilità.

Penso a Vasquez rientrato solo ieri dalla nazionale o il rischio che ho corso con Frendrup, una responsabilità che mi sono preso.

Ma tutta la squadra ha fatto una grande partita, da Sabelli a Pinamonti per il quale sono felicissimo. Ora dobbiamo ripartire da qui. Il nostro campionato sarà difficile ma con questo spirito e con questo atteggiamento possiamo toglierci delle soddisfazioni".

Un Gilardino che ha dovuto fare i conti con tantissime assenze (Ekuban, Bani, Messias, De Winter, Vitinha, Badelj, Gollini, Malinovskyi gli indisponibili) e che per la prima volta apre alla possibilità di trovare innesti dagli svincolati dopo l'arrivo di Pereiro. Il primo nome è naturalmente quello di Balotelli.

"Balotelli? Intanto godiamoci Andrea (Pinamonti, ndr). Mario lo conosco, ci ho giocato assieme e conosco le sue qualità tecniche. Faremo delle valutazioni in tal senso. In particolare dobbiamo capire per quanto tempo saranno indisponibili gli attaccanti come Messias e Vitinha. Sono onesto: fino a tre settimane andare a cercare svincolati non pronti era difficile ma ci troviamo a fare valutazioni di questo tipo". Sui social Mario Balotelli, dopo la partita, ha pubblicato una storia con la frase 'ma che gol ha fatto' e due palloni.



